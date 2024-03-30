İzmir’de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evine gittiği kuzeninin 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden 49 yaşındaki Tahir A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İ.N'nin arkadaşına gönderdiği mesajlarda yaşadığı tacizi anlattığı tespit edildi.

İzmir’de kuzeninin 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabağlar ilçesindeki kuzenine ziyarete giden 49 yaşındaki Tahir A. evde yalnız olan kuzeninin kızı İ.N.’yi iddiaya göre taciz etti. Tahir A. evden ayrıldıktan sonra, İ.N. durumu ailesine bildirdi.

Aile, Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek Tahir A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Tahir A. için yakalama kararı çıkarıldı.

Çalışmalar sonucunda Tahir A, saklandığı Bayraklı ilçesindeki bir adreste yakalanıp gözaltına alındı. Tahir A. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Burada ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARKADAŞINA MESAJDA ANLATMIŞ

Öte yandan İ.N.’nin yaşadığı taciz olayını bir arkadaşına anlattığı mesajlar ortayı çıktı. İ.N. yaşadıklarını anlattığı mesajın devamında “Ne yapacağımı bilemedim, direkt ağlamaya başladım” sözlerine yer verdi.



