İzmir’de 3 farklı belediyede işçiler iş bıraktı

İzmir’de Bayraklı, Bornova ve Buca Belediyesi’nde çalışan işçiler ek protokol talebiyle iş bıraktı. Yapılan açıklamada, insanca yaşayacak bir ücret için işçilerin kayıplarını giderecek tekliflerle masaya gelinmesi çağrısı yapıldı.

BirGün EGE

İzmir’de Bayraklı, Bornova ve Buca Belediyesi’nde çalışan işçiler, artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında maaşları için ek protokol talep ediyor. Genel-İş Sendikası ve belediyeler arasında ek protokol için anlaşma sağlanamaması sebebiyle, belediye işçileri bugün iş bıraktı.

Buca Belediyesi işçileri 12 bin TL maaş aldıklarını belirterek, ek protokol ile yüzde 50 zam talep ediyor. Bornova Belediyesi’nde temmuz ayındaki zamla beraber en düşük işçi maaşı 16 bin 500 TL oldu. İşçiler, ek protokolle yüzde 30 zam daha talep ediyor. Bayraklı Belediyesi’nde ise en düşük işçi maaşı 12 bin 500 TL. İşçiler burada da ek zam talebiyle protokol imzalanmasını istiyor.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, “Bu kentin emekçileri olan bizler doğumdan ölüme kadar her türlü hizmetini yapıyoruz. Çöpünden parkına, fen işlerinden sosyal tesisine kadar çalışıyoruz. Ama geçinemiyoruz. Çarşıda, pazarda ve markette, her gün yapılan zamlar, hız kesmeden devam ediyor. İmzalanmış olan toplu iş sözleşmelerinin önemli bir kısmı ne yazık ki bu günün ekonomik şartlarını karşılamaktan uzak kalmıştır” denildi.

Merkezi idareye bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında en düşük ücretin 20 ila 22 bin TL seviyesinde olduğunu vurgulayan işçiler, şunları dile getirdi:

“Tüm işçilerin, emekçilerin ücretlerinde iyileştirme yapılması, artık kaçınılmazdır. Örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinde Bayraklı Belediyesi emekçileri üyelerimiz için insanca yaşayacak bir ücret için talep ettiğimiz görüşmelere dönüş bekliyoruz. Bu maaş ile geçinemiyoruz kiramızı, faturalarımızı ödeyemiyoruz. Temel gıda ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Biran önce hiç zaman kaybetmeden insanca yaşayacak bir ücret için üyelerimizin kayıplarını giderecek tekliflerle masaya gelinmelidir.”