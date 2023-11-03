İzmir’de Akdeniz sineması rüzgârı

Kültür Sanat Servisi

İzmir Akdeniz Sinema Buluşması üçüncü kez İzmirli sinemaseverlerle buluşuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla direktörlüğünü yazarımız Vecdi Sayar’ın yaptığı festival kapsamında 20 Akdeniz ülkesinden filmler izleyiciyle buluşacak. 8-13 Kasım tarihleri arasında İzmir Sanat, İzmir Fransız Kültür Merkezi, İzmir Mimarlık Merkezi ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Gösterimler halka açık olacak.

Akdeniz kültürlerine yer veren festivalin açılış günü olan 8 Kasım’ın ‘Dünya Şehircilik Günü’ olması nedeniyle İzmir Mimarlık Merkezi’nde ‘Kent ve Sanat’ başlıklı bir panel düzenlenecek.

Festival programında, ‘Costa-Gavras’ ve ‘Langlois’ya Saygı bölümlerinin yanı sıra yakınlarda yitirdiğimiz Jean-Luc Godard ve Carlos Saura’nın anısına birer film ve ‘Kentler, Kimlikler’, ‘Akdeniz Kadınları’, ‘Akdeniz Mutfağı’ ve ‘Akdeniz’in Ustaları’ bölümlerinde 36 film yer alıyor. 6 gün sürecek festivalde, 20 Akdeniz ülkesinin filmlerinde 12 de ortak yapımcı ülkenin yer alması nedeniyle, toplam 32 ülkenin yapımları izlenebilecek. Lumiere ve Langlois üstüne yapılmış kolektif filmlerde yer alan yönetmenleri de sayarsak toplam 86 yönetmenin yapıtları İzmir seyircisi ile buluşacak.

Türk sinemasından da ödüllere değer görülmüş iki film festival kapsamında izleyiciyle buluşacak: Umut Subaşı’nın “Sanki Her Şey Biraz Felaket”, Fikret Reyhan’ın “Cam Perde”.

Festivalin tek ödülü olan ‘Henri Langlois MEDCINE İzmir’ Ödülü bu yıl sinema dünyasının ustalarından ve Fransız Sinemateki’nin başkanı, Yunan kökenli Fransız yönetmen Costa-Gavras’ın olacak. Gavras’ın dört uzun metrajlı filmi (Ölümsüz, Sıkıyönetim, Cennet Batıda, Odadaki Yetişkinler) ve kısa filmleri ile katıldığı iki kolektif yapım gösterilecek. İzmir Sanat’ta Henri Langlois, Costa-Gavras ve Türk Sinemateki yönetmeni Onat Kutlar’ın fotoğraflarından ve festivalde gösterilecek filmlerin afişlerinden oluşan bir sergi düzenlenecek. İzmir Akdeniz Sinemaları Buluşması çerçevesinde 11 Kasım akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde ‘Savinna Yannatou ve Selanik Trio’nun “Akdeniz Şarkıları” konseri yer alacak. Konsere katılım ücretsiz.