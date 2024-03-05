İzmir’de AKP sembolleri neden yok: ‘Bağımsız aday’ gibi görünen Hamza Dağ yanıtladı

AKP'nin İzmir adayı Hamza Dağ, seçim kampanyasında AKP sembollerinin kullanılmamasının, "yerel seçimlerde siyasi ayrım gözetmeksizin tüm İzmir halkına hitap etme arzusundan kaynaklandığını" savundu.

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim kampanyası sürecinde parti sembollerinin kullanılmaması tercihine dair açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Ruşen Çakır'ın, Dağ'ın kampanya afişlerinde parti amblemi veya isminin bulunmamasının altındaki stratejiyi sorması üzerine, AKP'nin İzmir adayı Hamza Dağ ilginç bir perspektif sundu.

"YEREL SEÇİMLERDE SİYASİ AYRIM GÖZETMİYORUZ"

Dağ, bunun yerel seçimlerde siyasi ayrım gözetmeksizin tüm İzmir halkına hitap etme arzusundan kaynaklandığını savundu.

"Bu bir yerel seçim ve biz bu şehirde siyasi bir ayrım yapmadık" diyen Dağ, "Önümüzdeki dönemde de burada siyasi bir ayrım yapmadan Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapacağımızı aslında bugünden ifade etmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.