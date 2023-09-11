İzmir’de Atatürk anıtına saldırı

İzmir'de Kemalpaşa ilçesinin meydanındaki Atatürk anıtı, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Anıta, milli voleybolcu Ebrar Karakurt’un “Boş yapma Abdülhamid” sözlerine gönderme yapılarak, “Boş yapma Atatürk” yazıldı.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde Atatürk anıtına saldırı gerçekleştirildi.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, anıtın duvarlarına sprey boya kullanılarak “Boş Yapma Atatürk” yazdı.

Avrupa şampiyonu olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt, sosyal medyada adı Abdülhamid olan bir kullanıcıya “Boş yapma Abdülhamid” şeklinde yanıt vermişti.

Cumhuriyet’in aktardığına göre saldırıdan yaklaşık 1 saat sonra belediye ekipleri anıtı temizledi.

Belediye ekipleri, anıtın duvarlarındaki hakaret yazılarını boyayla kapattı. Anıtın üzerindeki karalamalar da belediye ekiplerince giderildi.

CHP’Lİ VEKİLLERDEN TEPKİ

Olaya CHP’li milletvekilleri tepki gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç “Kurtuluş gününde, adını kurtarıcısından alan Kemalpaşa ilçemizdeki Atatürk anıtına alçakça bir saldırı gerçekleştirildi. Altın yere düşmekle pul olmayacağı gibi bazı hain ve meczupların saldırmasıyla da Mustafa Kemal Atatürk değerinden bir şey kaybetmez. O heykel, o duvar silinir; Atamızın kalbimizdeki yeri silinmez!” diye konuştu.

Milletvekili Ednan Arslan da “Ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeline Kemalpaşa ilçemizde yapılan saldırıyı kınıyorum. Keşke Yunan galip gelseydi diyen zihniyetle dün olduğu gibi bugün de mücadelemiz devam ediyor. ‘Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ diyen büyük Önderimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yaşasın Atatürk Yaşasın Cumhuriyet” ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise tepkisini şöyle dile getirdi:

“İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladığımız bugünlerde, adını Ulu Önder’den alan Kemalpaşa ilçemizde Atatürk anıtına yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyorum.”