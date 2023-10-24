İzmir’de Bayraklı Şehir Hastanesi çilesi büyüyor

İzmir’de Bayraklı Şehir Hastanesi, bilinmezliklerle birlikte 10 yıl sonunda açıldı. Kentteki diğer hastanelerden hiçbir ön bilgilendirilme yapılmaksızın şehir hastanesine nakledilen hastalar, tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle tedavi göremiyor.

Aycan KARADAĞ

İzmir’de Bayraklı Şehir Hastanesi geçtiğimiz hafta açıldı. AKP hükümetinin ‘yap işlet devret’ modeliyle başlattığı 2 bin 60 yataklı İzmir Bayraklı Şehir hastanesi ise hem sağlıkçılara ve hem hastalara zulüm oldu.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışmakta olan sağlık emekçilerinin birçoğu Şehir Hastanesinde göreve başladı. Hastalar ise ortada kaldı. Tedavi süreçlerini takip eden hekimlerinin Şehir Hastanesinde görevlendirilmesi sonucunda hastalar da Şehir Hastanesine yönlendirildi. Hastalar, hastaneye gittiklerinde ise tıbbi malzemelerin bulunmadığı kliniklerle karşılaştı. Kemoterapi tedavisi gören 59 yaşındaki evli iki çocuk annesi, Gülseren Atal yaşadığı sıkıntıları BirGün’e anlattı.

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Atal, randevusu kapsamında gittiği hastanede, doktorunun Şehir Hastanesinde görevlendirildiğini öğrendiğini belirtti. Tedavi için Şehir Hastanesine giden Atal bu sefer de kliniğinin inşaat halinde olduğunu ve tıbbi malzemelerin bulunmadığını söyledi. Tedavisini olamayan Atal, sorunların bir an önce çözülmesi ve tedavisine devam etmek istediğini ifade etti.

TEDAVİMİ GÖRMEK İSTİYORUM

Atal şunları dile getirdi: “Meme kanseriyim. Bir süredir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi alıyorum. Tedavi için hastaneye gittiğimde doktorumun, Şehir Hastanesine görevlendirildiğini öğrendim. Bunu hastaneye gidince öğrendim. Bana ya Şehir Hastanesine gitmemi ya da buradan yeni bir randevu açmam gerektiğini söylediler. Ben de Şehir Hastanesine giderek doktorumla tedavime devam etmek istedim. Hastaneye gittim ve kliniğimi buldum. Klinik ise hala inşaat aşamasında olduğunu gördüm. İşçiler hala çalışma yapıyordu. Tıbbı malzemeler yoktu. Bundan dolayı tedavi olamadım. Zaten kemoterapi için randevu da vermediler. 21 günlük periyotla tedavi olmak zorundayım. Yoksa daha önceki tedavi sürecimin hiçbir önemi kalmaz. Ben bir kanser hastasıyım. Tedavi olmak istiyorum. Şehir Hastanesi çok uzak bir yer. Gidip hiçbir şey olmadan gelmek beni çok yordu. Yetkililer bir önce sorunu çözmesini talep ediyorum. Tedavimi görmek istiyorum.”

Öte yandan Şehir Hastanesinin randevu sisteminde hala ilerleme kaydedilemedi. Hastaneye Merkezi Hekim Randevu Sistemi(MHRS) üzerinden randevu alamayan yurttaşlar, “Aradığınız klinik için kriterlerinizi değiştirerek farklı hastane ya da semt polikliniklerinden tekrar arama yapabilirsiniz” uyarısıyla karşılaştı.