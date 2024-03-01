İzmir’de belediyede tüm şirketlere sendika girdi

Emek Servisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi Egeşehir A.Ş ile DİSK Genel İş Sendikası arasında 27 personeli kapsayan ilk toplu iş sözleşmesi imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm şirketlerde sendika örgütlenmesi tamamlanırken sözleşme kapsamında gece zammı oranı yüzde 36’ya fazla mesai ise yüzde 100’e çıkarıldı. Kültürpark 4 No’lu Hol’de yer alan Meclis Toplantı Salonu’ndaki törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve geldiği günden bu yana ‘eşit işe, eşit ücret ilkesini öncelik olarak belirlediğine dikkat çekerek, “Son nefesime kadar emeğin hakkını korumaya devam edeceğim” dedi.

Törende konuşan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise şunları söyledi: “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde son örgütlenen şirket ve artık örgütsüz şirket kalmadı. Bu bir onurdur. Bir belediyedeki şirketlerin hepsi örgütlüyse bu sizin için emek onurudur. Türkiye’nin yaşadığı ekonomik krize değinen Genel İş Sendikası 3 No’lu Şube Başkanı Serap Yılmaz ise sözleşmeyle birlikte işçilerin kazanımlar elde ettiğini vurguladı, “Emekçilerimizin çalıştıkça kazandıkları bir sistem inşa ettik. Emeğin değer gördüğü bir anlayışı hakim kıldık” dedi.