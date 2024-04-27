İzmir’de bir erkek, kadınları bu sözlerle taciz etti: “Cehennemde yanacaksınız”

İzmir’de iki kadın, gerici saldırıya maruz bırakıldı. Kadınların arkasından yaklaşan bir erkek, “Cehennemde yanacaksınız” diye bağırmaya başladı. Şahsın sözlü saldırısına karşılık veren kadınlar, “Senin edebin çocuklara tecavüz edilirken neredeydi?” diye sordu.

İzmir’de İZBAN durağında bir adam, giyim tarzlarından ötürü iki kadını taciz ederek “Cehennemde yanacaksınız” dedi.

Olayı yaşayan “Dream 35” adlı X kullanıcısı, hesabından yaptığı paylaşımda, İZBAN’da yeğeniyle yürüyen merdivenlerden çıkarken bir adamın kendilerine “Cehennemde yanacaksınız” diye bağırmaya başladığını belirtti.

“Çok önemli değil ama yine de söyleyeyim, üzerimizde bir kot, bir tişört var” diyen kullanıcı, yaşananın taciz ve provokatif bir eylem olduğunu belirtti.

Paylaşılan videoda, din istismarcısı tacizci şahsın elinde, “Ateşe dayanacağınız kadar günah işleyin” yazılı bir karton tuttuğu görülüyor.

Tacize uğrayan kadın ise şahsa, “Senin edebin çocuklara tecavüz edilirken neredeydi?” diye soruyor.