İzmir’de bir kadın evli olduğu erkek tarafından katledildi

İzmir’in Karabağlar ilçesinde İpek T. adlı kadın evli olduğu H.T. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde İpek T. (64) adlı kadın evli olduğu erkek H.T. (58) tarafından bıçaklandı.

H.T., İpek T’yi bıçakladıktan sonra polis merkezine giderek teslim olurken, eve giden ekipler ise kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Malatya'da yaşayan çiftin, Maraş merkezli depremler sonrası İzmir'e yerleştiği öğrenildi.

​Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Umut Mahallesi, Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokak'ta meydana geldi. H.T. ile evli olduğu İpek T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.T., mutfaktan aldığı bıçakla eşi İpek T.'yi defalarca bıçakladı.

Olay sonrası evden çıkan H.T., polis merkezine gidip teslim oldu. H.T.'nin polis merkezine gelip teslim olması sonrası eve giden ekipler, İpek T.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. İpek T.'nin cansız bedeni, savcılık ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

DEPREM SONRASI MALATYA'DAN İZMİR'E YERLEŞMİŞLER

Öte yandan, Maraş merkezli depremler öncesi Malatya'da yaşayan ailenin afetten etkilenip İzmir'e yerleştikleri öğrenildi. Kirada oturan çiftin iki çocuğunun olduğu, kızlarının İstanbul'da üniversitede öğrenim gördüğü ve çift ile yaşayan oğullarının ise olay anında evde olmadığı öğrenildi.