İzmir’de bir kargo firmasında esrar ele geçirildi
İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir kargo firmasının şubesine yönelik operasyonda 39 kilo 695 gram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: İHA
İzmir’de bir kargo firmasına yönelik operasyonda 39 kilo 695 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekipler tarafından Buca ilçesinde bulunan bir kargo firmasının şubesine yönelik operasyonda 39 kilo 695 gram esrar ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi.
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