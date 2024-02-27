İzmir’de bir kişi konteynerde ölü bulundu

İzmir’in Aliağa ilçesinde 2 çocuk babası erkek, konteynerde ölü bulundu.

İzmir'de bir kişi köyde bulunan konyeynerde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla eğlenmek için Samurlu köyündeki tarlasında bulunan konteynerine giden Bülent Çetin (52), geç saatlere kadar burada kaldı.

Arkadaşlarını yolcu ettikten sonra tekrar konteynere dönen Çetin, burada uyudu. Bir süre sonra konteynere gelen yakınları, talihsiz adamın cansız bedenini buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Çetin’in konteynerde bulunan küçük tüpe bağlı sobadan yayılan gazdan dolayı hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve iki çocuk babası olan Çetin’in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından Samurlu Mahallesi’nde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.