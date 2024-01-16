İzmir’de çöp poşetleri içerisinde köpek cesetleri bulundu

İzmir’in Karabağlar ilçesinde ormanlık alandaki çöp poşetleri içerisinde 2 köpeğin cansız bedeni bulundu. Kim veya kimler tarafından ne zaman yapıldığı bilinmeyen poşetlerdeki köpeklerden birisinin pitbull cinsi hayvan olduğu tespit edildi.

Güncel 16.01.2024 11:00 Giriş: 16.01.2024 11:00

Güncelleme: 16.01.2024 11:04 Kaynak: İHA

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İzmir’in Karabağlar ilçesinde ormanlık alandaki çöp poşetleri içerisinde 2 köpeğin cansız bedeni bulundu.



Olay, Karabağlar ilçesi Limontepe Mahallesi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda yürüyüşe çıkan yurttaşlar, etrafı sıkıca bantla dolanmış siyah poşetler gördü. Durumdan şüphelenen yurttaşlar poşetleri yırttıklarında, içerisinde köpek ölülerinin olduğunu gördü. Kim veya kimler tarafından ne zaman yapıldığı bilinmeyen poşetlerdeki köpeklerden birisinin pitbull cinsi hayvan olduğu tespit edildi. Öte yandan, bölgede çok sayıda parçalanmış siyah poşetler olduğu da görüldü.