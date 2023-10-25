İzmir’de, denizde ayağına bidon bağlı bir cansız beden bulundu

İzmir’in Konak ilçesinde denizden, ayağına su dolu bidon bağlı bir erkeğe ait cansız beden çıktı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

İzmir'de denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu.



Olay saat 23.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Karataş Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz üstünde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Su üzerinde hareketsiz duran kişi, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından alınarak kıyıya çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, sudan çıkartılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği belirsiz olan bir erkeğin cansız bedeni, olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



AYAĞINDA SU BİDONU BAĞLI OLARAK BULUNDU

Üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen cansız bedenin 25-30 yaşlarında olduğu belirlenirken, hayatını kaybeden kişinin sol ayak bileğinde ip ile bağlı, içerisinde su dolu 2 adet 10 litrelik bidon bağlı olduğu tespit edildi. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu konusu polis ekipleri tarafından araştırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.