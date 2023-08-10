İzmir’de doğalgaz patlamasında yaralanan kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde doğalgaz patlamasında yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede 17 günlük yaşam savaşını kaybetti.

İzmir'de doğalgaz patlamasında yaralanan kişi 17 gün sonra hayatını kaybetti



Olay, 24 Temmuz günü saat 12.30 sıralarında, Alaybey Mahallesi 1685 Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daire içinde mutfak kısmında bulunan doğalgaz borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından evde yangın çıkarken, gürültüyü duyanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın gerçekleştiği evde bulunan Ali Fevzi Adalı (55) ve oğlu B.A., yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunda yanıklar bulunan baba ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, oğlu B.A. ise polis aracıyla özel bir hastaneye götürüldü.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Doğalgaz borusunun patlaması sonucunda yaralanan ve entübe edilen baba Ali Fevzi Adalı, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti. Adalı, dün Doğançay Mezarlığı’nda defnedildi.