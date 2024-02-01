İzmir’de ekmeğe zam
İzmir Ticaret Odası'nın ocak ayında yaptığı meclis toplantısında 220 gram ekmeğin fiyatının 9 liraya yükseltilmesi kararı alındı. Temmuz 2023'te İzmir’de 200 gram ekmeğin fiyatı 7 lira olmuştu.
Kaynak: İHA
İzmir’de 220 gram ekmeğin fiyatı 9 lira oldu.
İzmir’de ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ocak ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.
Oylama sonucunda, İzmir’de ‘220 gram ekmek için 9 TL’ olacak şekilde hazırlanan ‘ekmek azami fiyat tarifesi’ kabul edildi.
3 Temmuz 2023’te ise İzmir’de 200 gram ekmeğin fiyatı 7 lira olmuştu.
Sıradaki Haber