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İzmir’de ekmeğe zam

İzmir Ticaret Odası'nın ocak ayında yaptığı meclis toplantısında 220 gram ekmeğin fiyatının 9 liraya yükseltilmesi kararı alındı. Temmuz 2023'te İzmir’de 200 gram ekmeğin fiyatı 7 lira olmuştu.

Güncel
  • 01.02.2024 09:55
  • Giriş: 01.02.2024 09:55
  • Güncelleme: 01.02.2024 10:00
Kaynak: İHA
İzmir’de ekmeğe zam

İzmir’de 220 gram ekmeğin fiyatı 9 lira oldu.

İzmir’de ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ocak ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.

Oylama sonucunda, İzmir’de ‘220 gram ekmek için 9 TL’ olacak şekilde hazırlanan ‘ekmek azami fiyat tarifesi’ kabul edildi.

3 Temmuz 2023’te ise İzmir’de 200 gram ekmeğin fiyatı 7 lira olmuştu. 

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