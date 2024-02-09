İzmir’de elektrikli scooter kazası iki kardeşi ayırdı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, otomobilin scootera çarpmasıyla ağır yaralanan kardeşlerden 16 yaşındaki Soykan Sönmez yaşamını yitirdi. 23 yaşındaki ağabeyinin tedavisi ise devam ediyor. Kaza, 4 Ocak saat 00.30 sıralarında, Mavişehir Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı’nda meydana geldi.

İzmir Türk Koleji (İTK) 10’uncu sınıf öğrencisi Soykan Sönmez ve ağabeyi Göktuğ Güleç’in bindiği scootera, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu yakınından 20 yaşındaki M.E.Ö.’nün kullandığı otomobil çarptı. Kazada skuterdeki Soykan Sönmez ile annesinin ilk eşinden olan ağabeyi Göktuğ Güleç ve otomobil sürücüsünün yanındaki 20 yaşındaki D.E. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Soykan Sönmez, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sönmez’in önceki gün yakınlarına teslim edilen cenazesi, memleketi Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde toprağa verildi. Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü M.E.Ö’yü gözaltına aldı.