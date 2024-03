İzmir’de emekçiler üçüncü kez iş bıraktı: Bu sesi duymazsanız, hayat durur

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Belediye-İş Sendikası üyeleri, TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması sonrası üçüncü kez iş bırakarak eylem gerçekleştirdi. İşçiler, "Bu sesi duymazsanız, hayat durur. Emekçinin çocuğunu açlığa, yoksulluğa mahkûm eder, emekçinin dünyasını karartırsanız bu karanlık sizi de içine çeker" dedi.

Halil ERTUNÇ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası üyesi emekçiler, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmesinde anlaşma sağlanamaması sonrası bugün üçüncü kez iş bıraktı.

Emekçiler, Konak Pier önünde toplanarak Egemenlik Evi’nin önüne yürüyüş düzenleyerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını okuyan Belediye İş Sendikası İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Savaş Atalay, "İzmir’in her evinde, her sokağında, her caddesinde emekçilerin alın teri ve emeği var. Emekçiler, ülkemizin, belediyemizin her sıkıntılı döneminde kurumların daha verimli çalışması için var gücümüzle çaba harcayan, fedakârlık yapanlardır. Ancak bu kadar önemli ve vazgeçilmez olan bu hizmetleri yapan bizler, yaşanan ekonomik sıkıntılar ve enflasyon altında eziliyoruz. Belediye yönetimi sesimizi duymuyor, yaşadığımız yoksulluğu geçim sıkıntısını görmüyor. Belediye yönetiminin sorunlarımıza karşı duyarsızlığı karşısında öfkeleniyoruz. Biz emekçiler, huzur İçinde çalışmak, alın terimizin karşılığını almak istiyoruz" diye konuştu.

"EMEKÇİYE KULAK VERİN"

Atalay şunları dile getirdi: "Bu sesi duyun. Emekçiye kulak verin. Çünkü bu ses emeğin emekçinin sesidir. Bu ses alın teriyle, özverisiyle başka hayatlara dokunan, umut olan isimsiz kahramanların sesidir. Bu sesi duymazsanız, hayat durur. Emekçinin çocuğunu açlığa, yoksulluğa mahkûm eder, emekçinin dünyasını karartırsanız bu karanlık sizi de içine çeker."

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan kadrolu işçilerle, İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde çalışan işçilerin üyesi olduğu Belediye-İş Sendikası ile SODEM-SEN ve büyükşehir bürokratları arasında ocak ayında başlayan yeni dönem TİS görüşmeleri tıkanmıştı. 6 bin işçiyi ilgilendiren TİS görüşmelerinin son oturumunda işverenin yaptığı maaşlara ve sosyal haklara yüzde 30’luk zam teklifi, sendika tarafından kabul edilmedi. Sendikaya üye işçiler geçtiğimiz günlerde önce yarım gün ardından da 2 saat süreyle iş bırakarak belediyeyi greve karşı uyarmış ve TİS görüşmelerinin sonuçlandırılmasını istemişti.