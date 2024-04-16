Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İzmir’de evde yangın çıktı: Bir kişi öldü

İzmir'in Bayındır ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında üç çocuk babası 43 yaşındaki Muhsin Ülker, öldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 16.04.2024 15:00
  • Giriş: 16.04.2024 15:00
  • Güncelleme: 16.04.2024 15:08
Kaynak: AA
İzmir’de evde yangın çıktı: Bir kişi öldü

İzmir’de tek katlı evde çıkan yangında üç çocuk babası Muhsin Ülker öldü.

Bayındır ilçesi Zeytinova Mahallesi'ndeki tek katlı evde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi kapladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede 43 yaşındaki Muhsin Ülker'in cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, savcılık incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BirGün'e Abone Ol