İzmir’de evde yangın çıktı: Bir kişi öldü
İzmir'in Bayındır ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında üç çocuk babası 43 yaşındaki Muhsin Ülker, öldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
İzmir’de tek katlı evde çıkan yangında üç çocuk babası Muhsin Ülker öldü.
Bayındır ilçesi Zeytinova Mahallesi'ndeki tek katlı evde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi kapladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede 43 yaşındaki Muhsin Ülker'in cansız bedenine ulaşıldı.
Cenaze, savcılık incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.