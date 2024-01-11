İzmir’de her 10 asansörden biri güvenli değil

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 2023 yılında İzmir genelinde 13 bin 932 adet asansöre 20 bin 836 adet kontrol gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen kontroller sonucunda, bu asansörlerden 2 bin 260 adedi kullanımının güvenli olmadığı açıklandı.

BİRGÜN EGE

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirdiği asansör periyodik kontrollerini 2023 yılında da yoğun bir şekilde sürdürdü.

İzmir’de Foça, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Konak, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla ilçe belediyeleri sınırlarındaki ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki asansörlerin kontrollerini 2023 yılı boyunca ve Karşıyaka ilçe belediyesi sınırlarındaki asansörlerin kontrollerini ise Kasım ayından itibaren gerçekleştirdi.

MMO İzmir Şubesi, 2023 yılı boyunca toplam 13 bin 932 asansöre 20 bin 836 adet kontrol gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen kontroller sonucunda, bu asansörlerden 2 bin 260 adedi kullanımının güvenli olmadığına ve gerekli düzeltmeler yapılana kadar kullanıma kapatılması gerektiğine işaret eden kırmızı etiket aldı. 618 adedi 120 gün içerisinde mevcut eksiklikleri giderilmezse kullanılmasının güvenli olmayacağı ve kapatılması gerektiği anlamına gelen sarı etiket, 9 bin 352 adedi bir sonraki periyodik kontrole kadar eksikliklerinin giderilmesi gerektiği anlamına gelen mavi etiket, 1702 adedi ise kusursuz ve kullanımının güvenli olduğu anlamına gelen yeşil etiket aldı.

"YÜZ BİNLERCE ASANSÖR ÖNEMLİ ÖLÇÜDE İYİLEŞTİRİLDİ"

MMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İlkin Boz, Türkiye'de asansör periyodik kontrollerinin uzun yıllar önce ilk kez kendi kurumları tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayarak, bu kontrollerin yurttaşların asansörleri güvenli ve konforlu bir şekilde kullanmaları açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Boz, zorunlu periyodik kontrollerin başladığı ilk günden bugüne kadar, ülke genelinde kullanılan yüz binlerce asansörün önemli ölçüde iyileştirildiğini ve asansör kazalarında belirgin bir azalma olduğunu birlikte gözlemlediklerini ifade etti.

Boz, bu olumlu gelişmelerin arkasında yurttaşların ve özellikle apartman yöneticilerinin gösterdiği duyarlılığın büyük etkisi olduğunu vurgulayarak, "Yurttaşlarımızın ve özellikle apartman yöneticilerinin bu konuda gösterdiği hassasiyet, ülkemizin asansör güvenliği konusunda geldiği noktada kritik bir rol oynamaktadır. Bu sebeple kendilerine teşekkür etmek istiyoruz" dedi.