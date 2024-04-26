İzmir’de IŞİD operasyonu: 8 tutuklama

İzmir’de düzenlenen IŞİD operasyonunda 11 kişiden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan diğer 1 şüphelinin mükerrer soruşturma nedeniyle serbest bırakıldığı, firar olan 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartılması talebinde bulunulduğu öğrenildi.