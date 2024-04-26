İzmir’de IŞİD operasyonu: 8 tutuklama
İzmir’de düzenlenen IŞİD operasyonunda 11 kişiden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan diğer 1 şüphelinin mükerrer soruşturma nedeniyle serbest bırakıldığı, firar olan 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartılması talebinde bulunulduğu öğrenildi.