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İzmir’de IŞİD operasyonu: 8 tutuklama

İzmir’de düzenlenen IŞİD operasyonunda 11 kişiden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncel
  • 26.04.2024 19:22
  • Giriş: 26.04.2024 19:22
  • Güncelleme: 26.04.2024 19:24
Kaynak: İHA
İzmir’de IŞİD operasyonu: 8 tutuklama
FOTOĞRAF: İHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan diğer 1 şüphelinin mükerrer soruşturma nedeniyle serbest bırakıldığı, firar olan 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartılması talebinde bulunulduğu öğrenildi.

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