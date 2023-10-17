İzmir’de kış destek paketlerinin dağıtımı başladı

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, desteğe ihtiyacı olan yurttaşların kışı rahat geçirmesi için harekete geçti.

Her sene olduğu gibi bu yıl da dar gelirli ailelerin ısınma ihtiyacının karşılanması için odun, kömür ve battaniyeden oluşan destek paketlerinin dağıtımı başladı.

Kış boyunca devam edecek yakacak ve battaniye desteğinden, yapılan incelemeler sonucunda düzenli yardım alma hakkı elde eden binlerce aile yararlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılından bu yana 20 binden fazla aileye yakacak ulaştırıldı.