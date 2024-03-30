İzmir’de 'Metin Altıok Anı Duvarı' açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 Temmuz 1993'teki Madımak Katliamı'nda katledilen aydınlardan şair Metin Altıok için Konak Metro İstasyonu’nda Anı Duvarı açtı.

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 31 sene önce Madımak Katliamı'nda katledilen aydınlardan İzmirli şair Metin Altıok'u düzenlediği programla andı. 'Metin Altıok Anı Duvarı', Konak Metro İstasyonu’nda açıldı.

Açılışa; Metin Altıok'un ailesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Aydın, CHP’nin ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda yurttaş katıldı. Programda Hidayet Karakuş, Hüseyin Yurttaş, Tuğrul Keskin, Hıdır Işık, Semih Çelenk ve Duygu Kankaytsın şiir okudu. Haluk Çetin de müzikleriyle eşlik etti.

Açılışta konuşan Metin Altıok'un kızı Zeynep Altıok, “Şiir severlerle ve sanatçılarla, aydın insanlarımızla olmak apayrı bir gurur. Metin Altıok’un çok sevdiği İzmir’inde yeniden yaşam bulması, çok severek adımladığı sokakları, sanki bugün yaşarmışçasına kendi eserinin önünden adımladığını hayal ederek sizlere seslenmek istiyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Aydın da, “Metin Altıok özellikle benim kuşağın gençleri için çok kıymetli bir şairdir. Onun şiirleri ve anlatıları özellikle şehri anlatan yazıları bizim için şiirle, edebiyatla tanıştığımız ilk yılların en önemli dizelerini oluşturuyordu” diye konuştu.