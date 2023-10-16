İzmir’de Şehir Hastanesi 10 yıl sonra açıldı: Cevap bekleyen 10 soru

İzmir’de Bayraklı Şehir Hastanesi, bilinmezliklerle birlikte 10 yılsonunda kapılarını açtı. İzmir Tabip Odası, hastane hakkında cevap bekleyen 10 soruyu kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, “Bayraklı Şehir Hastanesi’ne ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmadan sessiz sedasız faaliyete geçirilmesini manidar buluyoruz” denildi.

BİRGÜN EGE

İzmir’de Bayraklı Şehir Hastanesi bugün hasta kabulüne başladı. AKP hükümetinin ‘yap işlet devret’ modeliyle başlattığı 2 bin 60 yataklı İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin temeli 2013 yılında atıldı. Temelin atıldığı tarihte inşaatın 30 ayda bitirileceği duyuruldu.

Ancak o tarihten bu yana 10 yıl geçti. AKP iktidarı bu süre içerisinde hastanenin açılacağına dair 10 yılda tam 7 kez tarih verdi. Bu tarihlerin hiçbirinde hastane açılışı gerçekleşmedi. Geçtiğimiz günlerde ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Orhan Gökalp, yeni kurulan Bayraklı Şehir Hastanesi'nin Başhekimi olarak atandı. Atama sonrası hastane bugün hasta kabule başladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Şehir Hastanesi, yarın hasta kabulüne başlıyor. 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip. Toplam kapalı alanı 628 bin 15 metrekare. Hayata hayat katan sağlık devriminin ürünü olan hastanemizin 337 polikliniği, 54 ameliyathanesi, 374 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı bulunuyor. İzmir Şehir Hastanesi, Genel Hastane ile birlikte Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kalp Damar ve Kardiyoloji Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi Hastanesi, Adli Psikiyatri Hastanesi, Kemik İliği Merkezi, Organ Nakli Merkezi, İnme Merkezi, Uyku Merkezi ve Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezini içeriyor. Yarın, İzmir için sağlıkta yeni bir gün olacak. İzmir Şehir Hastanesi hayırlı olsun" dedi.

"SORULARIMIZ YANITSIZ KALDI"

Hastanenin açılması sonrası İzmir Tabip Odası, hastane hakkında cevap bekleyen 10 soruyu kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, “Planlanan teslim tarihinden yıllar sonra, yapı güvenliğine ilişkin çeşitli söylentiler altında ve tam olarak ‘apar topar’ faaliyete geçirilen Bayraklı Şehir Hastanesi’ne ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmadan sessiz sedasız faaliyete geçirilmesini manidar buluyoruz. 18 Eylül 2023 tarihinde İzmir Sağlık Müdürlüğü’ne ilettiğimiz bir yazı ile Anayasası’nın 135. Maddesi ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu uyarınca, halk sağlığını ve hekimlerin menfaati ilgilendiren konularda çalışmalar yürütmekle yetkili ve görevli bir meslek örgütü olarak gerek hekimlerin özlük hakları konusundaki çalışmaları planlayabilmek gerekse halkın sağlık hizmetine erişimi konusundaki çalışmaları yapabilmek adına bazı temel bilgilere gereksinim duyduğumuzu ifade ederek Bayraklı Şehir Hastanesi konusunda bazı sorular sorduk. Yasal yanıt verme süresinin geçmiş olmasına karşın İl Sağlık Müdürlüğü sorularımızı yanıtsız bıraktı” denildi.

Açıklamada şunlar belirtildi: “Kamu sağlığını doğrudan ilgilendiren böylesi önemli bir konuda kamu yöneticilerinin kamuoyundan bilgi saklamasını sakıncalı buluyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzyıllık devlet geleneğine yakışmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle yanıtsız bırakılan sorularımızı kamuoyu ile paylaşmanın doğru olacağını düşünüyoruz. Şehir hastaneleri modeline yönelik her fırsatta dile getirmiş olduğumuz eleştirilerimizi saklı tutarak, bir kamu hizmeti üretmek iddiasıyla hizmete sokulan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin kamu yararına en uygun şekilde kullanılması için de elimizden geleni yapacağımızı vurgulamak isteriz.”

HANGİ HASTANELERİN KAPATILMASI PLANLANMAKTADIR?

Oda’nın hastane açılışı sonrası cevaplanması gereken 10 soru şu şekilde: