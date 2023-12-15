İzmir’de toplumcu belediyecilik konuşulacak

Yerel seçim öncesi meslek örgütleri alanlarında uzman kişilerin katılımıyla “Yerel Seçimler ve Toplumcu Belediyecilik Sempozyumu” düzenleyecek. Sempozyuma Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Cervatoğlu da katılacak.

BİRGÜN EGE

İzmir’de mart ayında gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde toplumcu belediyecilik üzerine bir sempozyum gerçekleştirilecek. 17 Aralık 2023 Pazar günü İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleştirilecek “İzmir, Yerel Seçimler ve Toplumcu Belediyecilik Sempozyumu”, öne çıkan belediyecilik deneyimlerinden kentte yaşanan sorunlara kadar pek çok konuyu ele alacak.

Alanında uzman pek çok katılımcının yer aldığı sempozyumun düzenleme kurulunda; Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi, ODTÜ Ege Mezunları Derneği, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yer alıyor. Kent hakkı, afetlere dirençli kentler, üretici belediyecilik, kent yoksulluğu, demokratik katılım, temiz enerji gibi pek çok kavram “Toplumcu Belediyecilik ve Siyasal Mücadeleler”, “Toplumcu Kentsel Politikalar” ile “Yeniden Umut ve Mücadele Mekânları” oturum başlıklarında tartışılacak.

İlkeler ve politikalar çerçevesinde yerel yönetimlerin tartışılacağı sempozyumda yeni toplumsal örgütlenme modellerinin de ele alınacağına dikkat çeken Düzenleme Kurulu; oturumlarda Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Cervatoğlu, Dikili Eski Belediye Başkanı Osman Özgüven, İnsan Hakları Savunucusu Hacer Foggo, Yazar Pertev Aksakal, Sanatçı/Yazar Ercan Kesal ve çeşitli yazar, gazeteci, hukukçu ve akademisyen ile farklı meslek gruplarının temsilcilerinden oluşan zengin bir konuşmacı listesi bulunduğunun altını çizerek etkinlik sonrası Sempozyum Sonuç Metni de yayınlanacağını belirtti.

İZMİRLİLER NASIL BİR YEREL YÖNETİM İSTEDİKLERİNİ TARTIŞACAK

Forum bölümünde ise ‘’İzmir’de nasıl bir yerel yönetim istiyoruz?” sorusu etrafında toplumcu belediyecilik açısından kadın, genç, engelli, ekoloji, tarihsel-kültürel miras, kent suçları, şehircilik politikaları, kooperatifçilik, yerel seçimler vd. başlıklar yurttaşlar tarafından ele alınacak.