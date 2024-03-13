İzmir’de toplumcu belediyecilik konuşulacak

İzmir’de çeşitli siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla ‘Yerel Seçimlere Sol'dan Bakış: Toplumcu Belediyecilik Tartışmaları’ paneli düzenlenecek.

BİRGÜN EGE

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kalırken, İzmir’de “Yerel Seçimlere Sol'dan Bakış: Toplumcu Belediyecilik Tartışmaları” Paneli düzenlenecek.

16 Mart Cumartesi günü İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleştirilecek “Yerel seçimlere soldan bakış: Toplumcu belediyecilik tartışmaları” paneli, İzmir’in çeşitli bölgelerinde aday göstererek seçimlere katılan toplumsal muhalefette yer alan çeşitli partiler, toplumcu belediyecilik ekseninde yerel yönetim anlayışlarını İzmirlilerle paylaşacak.

Panelin düzenleme kurulunda; Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi, ODTÜ Ege Mezunları Derneği, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yer alıyor. Panelde, yerel yönetim deyince ilk akla gelen kent hakkı, afetlere dirençli kentler, üretici belediyecilik, kent yoksulluğu, demokratik katılım, temiz enerji, sosyal politikalar, toplumcu belediyecilik, halkçı belediyecilik ve sosyalist belediyecilik gibi pek çok kavram İzmir’in güncel sorunları ve ihtiyaçları çerçevesinde sol-sosyalist partilerin adaylarıyla birlikte tartışılacak.

Panelin, İzmir’in güncel sorunları ve ihtiyaçlarının toplumsal muhalefetin farklı özneleri tarafından yerel yönetim programları bağlamında tartışılmasını ve çözüm önerilerinin sunulmasını amaç edindiklerini dile getiren Düzenleme Kurulu, emekten ve halktan yana tüm kurum, kuruluş ve İzmirlileri etkinliğe katılmaya davet etti.

Kişilerin ve adayların değil, ilkeler ve politikalar çerçevesinde yerel yönetimlerin tartışılacağı ve iki oturumdan oluşacak panelde, Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Yıldırım’ın oturum başkanlığında; TKP Çiğli Belediye Başkan Adayı Emel Diril, DEM Parti Foça Belediye Başkan Adayı Özgül Turunçoğlu ve SOL Parti Buca Belediye Başkan Adayı Erkal Günel, Mülkiyeliler Birliği İzmir Şube Başkanı Ali Şahin Akbulut’un oturum başkanlığında; TİP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Alp İçen, CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve EMEP Çiğli Belediye Başkan Adayı Barış İpek konuşmacı olarak yer alacak.

Düzenleme Kurulu, etkinlik sonrası panel sonuç metninin de yayınlanacağını belirtti. Forum bölümünde ise Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Önalan’ın moderatörlüğünde ‘’İzmir’de nasıl bir yerel yönetim istiyoruz?” sorusu etrafında toplumcu belediyecilik açısından kadın, genç, engelli, ekoloji, tarihsel-kültürel miras, kent suçları, şehircilik politikaları, kooperatifçilik, yerel seçimler vb. başlıklar yurttaşlar tarafından ele alınacak.