İzmir’e bir zehir gemisi daha!

İzmir’in Aliağa ilçesine yine asbestli gemi sökülmesi için yola çıktı. Gemide 50-100 ton arasında asbest olduğu belirtildi.

Aycan KARADAĞ

İzmir'in Aliağa ilçesi Nemrut Körfezi’nde yaklaşık 380 bin metrekare arazi üzerinde 22 adet gemi söküm tesisi yer alıyor. Halk sağlığını hiçe sayan gemi söküm işlemiyle adeta dünyanın zehirli atıkları Aliağa’ya geliyor. Şimdi de ‘Orange’ adlı Fransız şirkete ait ‘Raymond Croze’ isminde kablo döşeme gemisi, söküm işlemleri için ilçeye yola çıktı.

Gemi, ‘Sea Vanquish" römorkörü ile 18 Aralık tarihinde Toulon Limanı’ndan ayrıldığı 27-28 Aralık tarihinde ise ilçeye ulaşacağı öğrenildi. Geminin tehlikeli madde envanteri raporunda 50 ile 100 ton arasında asbest içerdiği kaydedildi. Edinilen bilgilere göre; geminin Tehlikeli Madde Envanteri’nde (IHM) boya numunesi bulunmuyor. Gemide 5 bin metrekareden fazla alanda asbestli boya olduğu ifade edildi. Geminin Anadolu Gemi Söküm (AGS) Tesisi’nde söküleceği iddia edildi.

BİRÇOK YÖNDEN YETERSİZ

STK Gemi Söküm Platformu geçtiğimiz günlerde rapor yayınladı. Raporda gemi sökümde çalışan işçilerin sorunları ve çevre kirliliği hakkında önemli bilgiler aktarıldı. Raporda Aliağa'daki gemi söküm tesissileriyle ilgili bölüm de yer aldı.

Raporda, "Aliağa'da asbest söküm faaliyetleri, kapasite eksikliği, sürecin her aşamasında asbest miktarlarının yanlış beyan edilmesi ya da tutarsız numune alma pratiği de dahil olmak üzere birçok yönden yetersizdir. Asbest sökümünde eğitimsiz işçilerin katılımı belirgin bir şekilde devam etmekte ve bertaraf prosedürleri mevzuatla uyumlu değildir. Bu sorunların çözümü, şeffaflık, yerel düzeyde sıkı denetim ve AB ile kamu kurumları arasında iş birliğini gerektirmektedir" denildi.

SAVAŞ GEMİSİNE GEÇİT VERİLMEDİ

Geçtiğimiz yıl Brezilya donanmasına ait NAe São Paulo adlı savaş gemisinin Aliağa’ya getirilerek söküm işlemi yapılmak istendi. Gemi yolculuğuna devam ederken, İzmir’deki birçok çevre, demokratik kitle, meslek örgütünün yanı sıra siyasi partiler ve belediyeler bir dizi eylem yaptı. Yapılan eylemlerin, yürüyüşlerin ve konserlerin ardından hükümet geri adım atmak zorunda kaldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tehlikeli envanter raporu talep edildiğini ancak yanıt verilmediğini açıklayarak şartlı söküm izninin iptal edildiğini ve geminin Türk kara sularına girmesine izin verilmeyeceğini duyurdu.