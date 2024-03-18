‘İzmir’e Ensar'ları-TÜGVA’ları sokmayacağız’ diyen Cemil Tugay'a destek

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay’ın ‘İzmir’e Ensar'lar’ı TÜGVA’ları sokmayacağız’ sözleri nedeniyle hedef gösterilmesine tepki gösterdi, Tugay’a destek verdi. Kılıç, “İyi ahlaklı nesil yetiştireceğiz diye yola çıkanları biz bugün sadece tacizle, istismarla, tecavüzle, torpille, kayırmayla ve onlara aktarılan paralarla anıyoruz” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, ‘İzmir’e Ensar'lar’ı TÜGVA’ları sokmayacağız’ sözleri nedeniyle hedefe gösterilen CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay’a destek verdi.

Kılıç, kamu kaynaklarının aktarıldığı vakıf ve derneklere dikkat çekerek, “Siyaset, en basit haliyle kamu kaynaklarının nereye ve nasıl dağıtılacağı hususudur. CHP’li belediyeler olarak 2019 seçimlerinde, kamu kaynaklarının dernek ve vakıflar eliyle İslamcı cemaatlere aktarmayacağımızı; kamu kaynaklarını kamuya harcayacağımızı ilan etmiştik, bu seçimde de vaadimizin arkasındayız” dedi.

2019 seçimlerine kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan başta TÜGVA ve Ensar olmak üzere dernek ve vakıflara ayrılan paranın 847 milyon liradan fazla olduğunu belirten Kılıç, “Sadece para vermediler kamuya ait binaları da vakıflara bedelsiz verdiler. Cemaatler bu binaları yurt adı altında kullanırken, bizim çocuklarımız KYK yurtlarında asansörlerden düşüp can verdi, akşam yemeklerinde zehirlendi” diye konuştu

Kılıç, yazılı açıklamanın devamında şunlara yer verdi:

“Bu yeni değil… Cumhurbaşkanı’nın 2013 yılında ‘Dindar nesil yetiştireceğiz’ hedefini dile getirmesinin ardından, oğlu Bilal Erdoğan’ın eliyle kurdurduğu TÜGVA ve diğer cemaat, vakıf ve dernekleri kamu kaynaklarını bir hortum gibi emerek büyüdükçe, büyüdü. Kamu kaynaklarının bu dernek ve vakıflara, nasıl ve ne şekilde verildiğine dair hiçbir bilgimiz yok. Geçen ay, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm Bakanlıklara işbirliği yaptıkları dernek ve vakıfları sordum ama elle tutulur, somut hiçbir yanıt alamadım.

“GENÇLER CEMAATLERE EMANET EDİLEMEZ”

Milli Savunma Bakanlığı da Milli Eğitim Bakanlığı da işbirliği yaptıkları dernek ve vakıfların isimlerini açıkça sormama rağmen gizledi; diğer Bakanlar ise sorularıma yanıt dahi vermedi.

Milyonlarca kaynak aktardıkları bu vakıflar ne iş yapıyor? Tüzüklerinde ‘iyi ahlaklı nesiller yetiştireceğiz’ diyen bu vakıflar, iktidarın ‘dindar nesil’ projesini yürütmeye çalışıyor. Oysa Türkiye’de nasıl bir neslin yetiştirileceği Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yazılıdır. Yasa, “Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde” nesiller yetiştirmeyi hedefler. İlkelerimiz bu kadar açık ve netken, nesiller yetiştirmek Siyasal İslamcı derneklerin, cemaatlerin, vakıfların tekeline bırakılamaz.

“AHLAKSIZLIKLARI İLE ANILIYORLAR”

‘İyi ahlaklı nesiller” yetiştirmeyi görev edinen bu vakıflarda hemen her gün ahlaksızca skandallar patlak veriyor. İlahiyat Fakültesi öğrencisi kızlarımız, TÜGVA Iğdır Temsilcisi’nin kendilerini taciz ettiğini iddia etti; aylardır bir soruşturma dahi açılmadı. TÜGVA Kastamonu Koordinatörü, tecavüz suçundan girdiği cezaevinden hemen tahliye edildi. Karaman’da Ensar Vakfı’nın evlerinde 45 çocuğa yönelik istismar olayını biz unutmadık. ‘İyi ahlaklı nesil’ yetiştireceğiz diye yola çıkanları biz bugün sadece tacizle, istismarla, tecavüzle, torpille, kayırmayla ve onlara aktarılan paralarla anıyoruz.

31 Mart’ta halkın önünde iki tercih var. Ya kamu kaynaklarının adları tacizle, tecavüzle gündeme gelen bu vakıflara aktaranları seçecekler ya da kamu kaynaklarını kamunun ihtiyaçlarına harcayanları.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Cemil Tugay, kamunun kaynaklarını kamunun ihtiyaçlarına harcayacağını açıkladı. Tugay, kamunun kaynaklarını çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığına, esenliğine, eğitimine harcanacağını ilan etti; çocuklarımızı, gençlerimizi Ensar'ların, TÜGVA’lara emanet etmeyeceğini açıkladı. Demokrasinin gereğini, bilimin ve hukukun gereğini yaptı, İzmirli de tercihini buna göre yapacak.”