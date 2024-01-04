İzmir’in buzda parlayan yıldızları

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü artistik buz pateni sporcuları ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettikleri başarılarla alkış topluyor. Patencilerin yeni hedefi Dünya Gençler Şampiyonası.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde Bornova’daki Buz Sporları Salonu’nda antrenmanlarını sürdüren çocuk patenciler yeni başarılar için kolları sıvadı.

Kulüp ve Milli Takım Antrenörü Gamze Güner, 2011’den bu yana artistik buz pateninde sporcu yetiştirdiklerini belirterek, ‘‘Çocuklar çok zor şartlarda çalışıyorlar. Sabah saat 05.45’te buraya geliyorlar, 06.00’da antrenmanları başlıyor. Daha sonra okula gidip akşam tekrar buza geliyorlar. Çalışmalar akşam 20.30, 21.00’e kadar sürüyor’’ dedi.

‘‘İzmir olarak son milli takım kampına en fazla sporcu gönderen il olduk. Yaşları küçük olmasına rağmen ulusal ve uluslararası güzel başarılar elde etmeye başladık. Başarının gelmesi onları mutlu ediyor’’ diyen Antrenör Güner, şunları kaydetti: ‘‘En yakın hedefimiz 22 Şubat-3 Mart’ta Tayvan’da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası.’’ Eski milli sporcu olan antrenör Gamze Güner, Türkiye’de artistik buz pateni branşının hızla geliştiğini söyleyerek, ‘‘Çalışma şartlarımız okul açısından yurtdışına göre daha zor ama çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum’’ yorumunu yaptı.

İKİ ALTIN KAZANDI

Babası Türk, annesi Çinli olan 12 yaşındaki milli sporcu Deniz Tarım, geçen ay Uluslararası Bosphorus Cup’ta Advanced Novice kategorisinde altın madalya kazandı. Deniz, bu yarışmadan sonra Kocaeli’de yapılan Türkiye Şampiyonası’nda da birincilik kürsüsüne çıktı. Buz sporuna bir AVM’de hobi olarak başladığını dile getiren sporcu, ‘‘Çok sıkı çalıştım, sonucunu da aldığım için mutluyum. Okulla sporu dengelemek zor. Antrenmanlarda zorluklar yaşayabiliyorum. Çok sevdiğim için bu zorlukların üstesinden gelebiliyorum’’ dedi.

‘HEDEFİM OLİMPİYATLAR’

Annesi Rus olan ve 9 yıldır buz pateni yaptığını belirten 14 yaşındaki milli sporcu Derya Taygan, Türkiye Şampiyonası’nda junior kategorisinde bronz madalya kazandı. Derya, ‘‘Annemle gelip bu pistte kayıyordum, antrenörüm beni gördü, seçti ve kulübe girdim. En son Türkiye Şampiyonası’nda 3’üncü oldum. Milli takım puanlarının hepsini aldım. Hedefim grandprixlerde, olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında madalya almak’’ diye konuştu.

‘ANNEMLE BAŞLADIM’

Milli antrenör Gamze Güner’in kızı olan 10 yaşındaki Doğa Güner, Denkova Staviski Cup’ta basic kategorisinde birinci oldu. Doğa, ‘‘Annem hamileyken buzda kayıyormuş, ben de karnındaymışım. Annem sürekli beni bırakıp yarışmalara gidiyordu, ben de bir gün ‘Anne ben de seninle geleceğim’ dedim. Macera böyle başladı. Hedefim iyi bir buz patenci olmak’’ ifadelerini kullandı

‘DAHA İLERLEYECEĞİM’

İzmirli 14 yaşındaki artistik buz patenci Gökçe Doğa Sezgi, son yapılan Türkiye Şampiyonası’nda intermediate kategorisinde 3’üncü oldu. Gökçe Doğa, ‘‘6 yıldır buz pateni yapıyorum. İlk başta Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu, daha sonra olimpiyat hedefim var’’ dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 30 Temmuz-20 Ağustos arasında Samsun’da düzenlenen Artistik Buz Pateni Aday Milli takım kampına 12 sporcu, 3 antrenör yolladı. Sporculardan Defne Günce Kılıç, Derya Taygan, Deniz Tarım, Batu Tasasız, Duru Çimen, Ezgi Özer, Masal Oran, İpek Kara, Atlas Baydurak, Mustafa Emir Çobanel, Batı Güdül, Doğa Güner antrenörlerden ise Gamze Güner, Zeynep Yiğit ve İrina Dalkıran da kampta yer aldı.