İzmir’in Kozmetik Köyü Ulamış’ta açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Seferihisar’da kurduğu Kozmetik Köy Tesisi, Ulamış’ta açıldı. Tesisin açılışında, 8 yıl önce yola çıkan ve kendi markasını kuran gençleri örnek gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Genç çiftçilerimiz bu milletin çağdaş efendisi olacak” dedi.

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsalda yaşayan yurttaşların ekonomik dönüşümünü desteklemek ve çiftçilerin katma değeri yüksek ürünlere yönlendirilmesini sağlamak için Seferihisar Ulamış’ta Kozmetik Köy Tesisi açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından S.S Ulamış Tarımsal Kalkınma Kooperatif binası modern bir üretim tesisi haline getirildi. Tıbbi ve aromatik bitkileri işleyerek katma değerli kozmetik ürünlerine dönüştürecek Kozmetik Köy Tesisi, aynı zamanda agro turizm için örnek bir model oldu.

Tesisin açılış konuşmasını yapan Soyer, “Beton gibi görünmeyen, tarıma, turizme, eğitime, istihdama yaptığımız yatırımlar var. Belediye başkanının görevi, şehrinde yaşayan insanların huzurunu ve mutluluğunu tasarlamaktır. O nedenle tarım hele ki İzmir’in kırsalında vazgeçilmez bir sektör. Tarımdan asla vazgeçemeyiz. Tarım olmadan herkes aç, herkes muhtaç. Tarımı küçümsemek, hafife almak yapılabilecek en büyük hatadır. Ne yazık ki bugüne kadar yapılan politikalar tarımı dışa bağımlı ve muhtaç bir hale getirdi. Kendi kendine yeten bir ülkeyken samanı ithal eden bir ülke haline geldik. Ama biz bunun önünü kesmezsek çok büyük felaketlere, yoksulluklara sebep olacak bir durum. Onun için buna razı olamazdık, bundan sonra da razı olmayacağız” dedi.

“GENÇ ÇİFTÇİLERİMİZ BU MİLLETİN ÇAĞDAŞ EFENDİSİ OLACAK”

Soyer, 8 yıl önce Seferihisar’da başlayan lavanta serüveninde köylerinde üretim yaparak kendi markalarını oluşturan genç üreticileri işaret ederek ”Ecem kardeşimiz 8 sene önce çocuktu ve çocuk belediyesinin başkanlığını yapıyordu. Onunla iftihar ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği ‘Köylü Milletin Efendisidir” sözü var ya; Ecem köylü ve çağdaş köylü. Genç çiftçilerimiz bu milletin çağdaş efendisi olacak. Biz de bu şehrin yöneticileri olarak onların önünü açmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Hiç kimse enseyi karartmasın, biz sonuna kadar yanınızda olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Geçtiğimiz günlerde lavanta festivalinde bir mucizenin gerçekleşmesini hep beraber kutladık. Yıllar önce kimsenin aklına gelmeyen lavanta artık Turgut Köyü’nün temel geçim kaynağı oldu. Bu tesis de Ulamış için de çok büyük bir kalkınma olacak. Göreceksiniz, yıllar sonra Amerika’nın, Avrupa’nın büyük kozmetik üreticileri, hammadde almak için buraya gelecek” dedi.

S.S. İzmir Köy Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer de, “İzmir’in sadece lavanta eken bir şehir olmadığını bu tesisle görüyoruz. Burada lavantayı üretiyoruz. Ama lavantaya nasıl katma değer katılacağını, nasıl distilasyon yapılacağını eğitimleriyle, bilim insanlarıyla buluşturarak ve gençlere kapı açarak öğretiyoruz. Bizim gibi kooperatiflerle iş birliği yaptığı için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

GENÇ ÇİFTÇİ ÜRETTİ, İŞLEDİ, MARKASINI OLUŞTURDU

Seferihisarlı üreticiler adına ise genç üretici Ecem Bezer, “Bundan tam 8 yıl önce Turgut Köyü’nde 20 dönüm kadar bir alana lavanta ekimi yaparak üretime başladık. Ektiğimiz lavantalar ailem ve bana çok büyük katma değer sağladı. Lavantalar, bana ve köydeki tüm kadın üreticilerimize büyük bir kazanç sağladı. Kendi markamı oluşturdum. Geri kalan dönemlerde bahçemi evlilik teklifi organizasyonu gibi alanlarda turizme açarak gelir elde ettim. Şimdi burada işin ehlinden öğrenerek çok daha iyi kozmetik ürünleri kazandıracağım. Sizler bana destek olmasaydınız ben nasıl lavanta üretip geliştirebilirdim. Benim gibi genç üreticiler Ulamış’taki Kozmetik Köy’le kendi markalarını kurup hayatta daha ileriye adımlar atacağına inanıyorum” diye konuştu.

YÜKSEK KALİTE KOZMETİK ÜRÜNLER ÜRETİLECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bütçesi karşılanarak tamamlanan Kozmetik Köy Tesisi kapsamındaki kooperatif binasında, distilasyon alanı, kozmetik üretim alanı, depolama alanları, laboratuvar, sabun kurutma alanı, satış ve kafeterya alanı gibi yeni üretim alanları oluşturuldu. Tam teşekküllü tesiste lavanta başta olmak üzere çeşitli aromatik ve tıbbi bitkilerden krem, kolonya, sabun gibi yüksek kalite standartlarına sahip kozmetik ürünlerin üretimi sağlanacak.