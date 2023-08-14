İzmir’in merkezindeki okul tahliye edilmek isteniyor: Veliler tepkili

Türkiye’de eğitim öğretim döneminin açılmasına bir aydan kısa bir süre kala Alsancak’ta bulunan Salih İşgören İlkokulu depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edilmek isteniyor. Veliler tahliyeye tepki gösterirken depremle ilgili raporun kendilerine iletilmesini istedi.

BİRGÜN EGE

Okulların açılmasına 1 aydan kısa bir süre kala İzmir Alsancak’ta bulunan Salih İşgören İlkokulu tahliye edilmek isteniyor. 304 öğrencinin eğitim hayatına devam ettiği, 16 öğretmenin çalıştığı okulun boşaltılması için depreme dayanıksız olduğu gerekçe gösteriliyor. Veliler duruma tepki gösterirken, okulun tahliyesine karşı dava açıldığı öğrenildi.

Öte yandan İzmir Valiliği’nin geçen şubat ayında gerçekleşen Maraş merkezli depremlerden sonra kent genelinde tahliye edilen 8 okul arasında Salih İşgören İlkokulu yer almıyordu. Veliler adına konuşan Meryem Yılmaz, okulun depreme dayanıksız olduğuna dair raporun kendilerine iletilmesini talep etti.

Yılmaz, 2016 yılında da okuldaki öğrencilerin Konak Bilim Sanat Merkezi’ne (BİLSEM) taşınması ile ilgili karar verildiğini ileri sürerek, “Okulumuzun tahliye edileceğini kendi imkanlarımızla öğrendik. Yetkililere ‘Ne zaman tebliğ edeceksiniz?’ diye sorduğumuzda ‘Kimsenin duymasını istemiyoruz’ dediler. Biz bu durumu 2016’da yaşadık. O dönem mücadele ederek okulumuzu geri almıştık. Şimdi deprem bahane edilerek okulumuz tahliye edilmek isteniyor. Gerçekten raporu varsa bize sunulsun. Eğer yoksa biz okulumuzu rant uğruna teslim etmek istemiyoruz” dedi.

Okulun tahliye edilmesi kararına tepki gösteren Yılmaz, “Okulun Alsancak’taki Melih Özakat İlkokulu’na taşınacağı söyleniyor. Ya ikili eğitime geçilecekmiş ya da sınıf mevcutları arttırılacak. Böylece ya sınıflar 50 kişi olacak. Öğrencilerimizin can güvenliği çok daha önemli ama biz buradan rant elde edileceğini düşünüyoruz. Meliha Özakat İlkokulu ne kadar sağlam onu da bilmiyoruz. Madem okulumuz depreme dayanıksızdı neden İzmir Depremi’nin ardından 3 yıl daha eğitim devam etti? Gerçekten depreme dayanıksızsa buraya yeniden okul yapılsın” diye konuştu.

2016’DA BOŞALTILMAK İSTENMİŞTİ

Salih İşgören İlkokulu, 1 Haziran 2016 tarihinde, “Bir başka kurumun binaya ihtiyacı var” denilerek kapatıldı. Kapatılan okulun bulunduğu bina Konak Bilim Sanat Merkezi olarak tekrar hizmete açıldı. Veliler Valiliğin kararına karşı açtıkları davada yürütmeyi durdurma kararı aldı ve öğrenciler okullarına geri döndü. O dönem okulda eğitime devam eden 386 çocuktan 200’ünün açıkta kaldığı ve kapasite yetersizliği sebebiyle başka bir okula yerleşemediği, aynı zamanda 6 öğretmenin de norm kadro dışında kaldığı açıklandı.