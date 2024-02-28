İzmir’in orman köylerine 40 yangın tankeri daha

İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarına hızla müdahale edilmesini sağlamak için başlattığı seferberlik kapsamında orman köylerine 40 tanker daha teslim etti.

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi orman yangınlarına erken müdahale edilmesi, yangın söndürme ekipmanlarının artırılması amacıyla orman köylerine su tankeri dağıtımına devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde Kültürpark Atlas Pavyonu yanında bulunan alanda yapılan törenle orman köylerine 40 yangın tankeri daha verildi. Daha öncekilerle beraber toplam dağıtılan tanker sayısı 165 oldu.

Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı ile genel sekreter yardımcıları, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, bürokratlar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından tankerlerle tatbikat yapıldı.

İKLİM KRİZİYLE MÜCADELE VURGUSU

Türkiye’de bir ilki hayata geçirdiklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, küresel iklim kriziyle birlikte büyük felaketler yaşandığına dikkat çekti. Soyer, “Küresel iklim krizi nedeniyle hasta bir gezegende yaşıyoruz. Bu hasta gezegende hiçbirimiz sağlıklı olamayız. İklim kriziyle ilgili mücadele vermek zorundayız” dedi.

2020’de İzmir’de yaşanan deprem felaketinin ardından Seferihisar’daki tsunamiyi hatırlatan Soyer, dirençli bir kent yaratmanın önemine vurgu yaptı. Soyer, “Milliyetçilik… Özellikle siyasi partilerde çokça konuşulan, herkesin birbiriyle yarıştığı, daha fazla milliyetçi olduğunu anlattığı bir siyasal iklimde yaşıyoruz. Milliyetçilik sadece kültürel değerlerden mi ibaret? Memleketin suyuna, havasına, toprağına sahip çıkmak değil midir? Merasına, ormanlarına, nehirlerine, vadisine sahip çıkmak değil midir? Niçin siyasiler memleketin toprağına, havasına, suyuna sahip çıkmak konusunda yarışmazlar da sadece kültürel değerler üzerinden milliyetçilik yarışındadırlar? Gerçek milliyetçilik; yerli olana, milli olana sahip çıkmak, önce havasına, suyuna, toprağına sahip çıkmakla başlar. Ve ben iddia ediyorum; İzmir Büyükşehir Belediyesi şehrinin havasına, suyuna, toprağına, yer altına, yer üstüne, bitki örtüsüne, yerli tohumuna Türkiye’de en çok sahip çıkan şehirdir” diye konuştu.

Yangınların önüne geçmek adına birçok ilkin hayata geçirildiğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, “2021 yılında 60 tanker, 2022’de 65 ve şimdi 40 adet tanker dağıtımı yapıyoruz. Bölgelere göre dağıttık. Kırsal ve orman alanlara ağırlık verdik. Tankerlerin bakım onarımı için de ekip kurduk. Toplamda 325 tankeri faal hale getirdik. Bizi hiçbir yangında yalnız bırakmayan Başkanımız Tunç Soyer’e sonsuz teşekkür ederim” diye konuştu.

Urla Birgi Mahalle Muhtarı Sevil Duman, “Tankerlerle birçok yangına müdahalede bulunduk. Kırsalda yaşayan bir vatandaş için bunun ne kadar kıymetli olduğunun bilincindeyiz” dedi. Selçuk Çamlık Muhtarı Talat Ünlü ise, “Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.