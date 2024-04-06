İzmirli gazeteciler yeniden ‘Gappi’ dedi

İzmir Gazeteciler Cemiyeti 18’inci Genel Kurulu’nda Emek ve Gelecek Grubu’nun adayı Dilek Gappi, yeniden başkan seçildi.

BİRGÜN EGE

İzmir Gazeteciler Cemiyeti(İGC), 18’inci Genel Kurulu 4-5 Nisan 2024’te Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirildi.

Seçimlerde; Emek ve Gelecek / Tek Yürek Grubu Adayı ve İGC 17’nci dönem Başkanı Dilek Gappi ile Ege Telgraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Gazetecilere Demokrasi Mesleğe İtibar Grubu’ndan Aylin Suphandağlı yarıştı.

Seçim maratonunun ilk gününde İGC Başkanı Dilek Gappi 17’nci dönem faaliyet raporunu sundu. Ayrıca Başkan Gappi ve Aylin Suphandağlı 18’inci dönemde ekipleriyle birlikte gerçekleştirmeyi hedefledikleri projeleri İGC üyelerine anlattı. İkinci günde ise İGC üyeleri gelecek dönem başkanlarını seçmek için sandık başına gitti. 5’i iptal edilen 585 İGC üyesinin oy kullandığı seçimde, Dilek Gappi, 374 oy ile yeniden Başkan seçildi. Aylin Suphandağlı ise seçimleri 206 oy ile ikinci olarak tamamladı.

Sonuçların belirlenmesinin ardından açıklama yapan Gappi, yeni döneme deneyimli, güçlü bir ekip ve iddialı projelerle başlayacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Mutluyuz. Her şeyden önce yaptığımız çalışmaların, verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık diye düşünüyorum. Gerçekten çok zorlu bir süreç yaşamıştık. İzmir’deki depremin ardından İzmir Gazeteciler Cemiyeti çok derin etkilenmişti. Ana merkezi ve kira gelirleri olan binamız maalesef boşaltılmıştı ve sonradan yıkıldı. Böyle bir süreç İzmir Gazeteciler Cemiyeti için tarihinde çok ender zorlu süreçlerden biriydi. Buna rağmen bu sonucun vermemizin bütün sözleri tutmanın etkisi olduğunu düşünüyorum. İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyeleri büyük bir aidiyet duygusuna sahip. Sadece ve sadece İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin iyiliğini düşünen büyüklerimizin de çok ilgisi oldu. Çok demokratik bir seçim oldu. Tam istediğimiz gibi barışçıl bir ortam, meslektaşlarımız ile bir aradaydık. Hatta bir ara bize seçim gibi değil de bir partiymiş gibi müthiş bir coşku oldu. Ben rakip olan Aylin Suphandağlı’ya da çok teşekkür ederim. Çünkü ekibiyle birlikte güzel, barış içerisinde, eşitlikçi bir yaklaşım sergilediler."

İGC’nin yönetimi ise şu şekilde oluştu: Yılmaz Coşkun, Mehlika Gökmen, Mücahit Bektaş, Reşat Yörük, Turgay Pasinligil, Duygu Taylan, Esat Erçetingöz, Metin Aydın, Tolga Albay, Yağız Barut.