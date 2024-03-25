İzmirli şairler, günlerini belgeselle kutladı

Kültür Sanat Servisi

İzmirli şairler 21 Mart Dünya Şiir Günü nedeniyle “Şiir kentin şairleri / Bir kente fısıldamak” başlıklı etkinlikte bir araya geldi.

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) işbirliğiyle düzenlenen Ahmet Priştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (APİKAM) gerçekleştirilen etkinlikte İzmirli şairlerin, yapılan söyleşilerinin yer aldığı 19 dakikalık “Şiir Kentin Şairleri” belgeseli izlendi.

Etkinlikte Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB) Başkanı şair Ümit Yaşar Işıkhan’a edebiyatta Şiir Kentin Şairleri 50. Yıl Emek ve Onur Ödülü verildi.