İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: Bazı AKP'li isimler tanıdığı EYT'lilere öncelik vermemizi istedi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı basın açıklamasında bazı AKP’li isimlerin kendi tanıdığı EYT’li işçilere tazminat ödemelerinde öncelik verilmesini istediklerini söyledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Belsa Plaza 2. Katta bulunan toplantı salonunda basın açıklaması yaptı.

Hürriyet, basın açıklamasında EYT’li işçilerin tazminatı ve birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Hürriyet, bazı AKP'li isimlerin kendi tanıdıkları EYT'li işçilere tazminat ödemeleri konusunda öncelik verilmesini istediklerini ifade etti.

Hürriyet, açıklamasında şunları kaydetti:

"EYT’li çalışanlarımızdan emeklilik için dilekçeler geliyor. En son emeklilik dilekçesi veren birkaç işçi için eskiden AKP’de belediye başkanlığı, milletvekilliği yapmış arkadaşlar başkan yardımcılarımızı ve müdürlerimizi arayarak ‘Şu arkadaşın tazminatını öncelikli ödeyemez misiniz' diye talepte bulundular, öncelik istediler’ Şaka gibi. Çok ciddi bir vicdansızlıktan bahsediyorum. Mart’tan beri yüz küsur işçi orada tazminatını beklerken kendilerine daha yakın başka işçiler için rahatlıkla ayrıcalık ve torpil için arayabiliyorlar. Özellikle ricacı oluyorlar. Diğer işçilerin suçu günahı ne? İşçi kardeşlerime yaşatılan çifte standardı da belirtmek istiyorum."