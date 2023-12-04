İzmit'te bir kadın, erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak katledildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, erkek arkadaşı olduğu belirtilen M.K. tarafından silahla vurulan Sibel K. isimli kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde M.K. isimli erkek Sibel K'yi silahla vurarak öldürdü.

Eren Mahallesi'nde ikamet eden Sibel K. ile sabah saatlerinde evine gelen erkek arkadaşı olduğu belirtilen M.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Silah sesi duyan Sibel K'nin ev arkadaşının haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.