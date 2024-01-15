İZSU: Menderes Havzası’nda altyapı yatırımları devam edecek

İZSU Genel Müdürlüğü, Küçük Menderes Havzası’nda toplam 84 kilometre ana şebeke hattı ile 8,5 kilometre branşman hattı yenilendi. İZSU yetkilileri, Menderes Havzası’nda altyapı yatırımlarının devam edeceğini ifade etti.

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü, Menderes, Torbalı ve Selçuk’un çeşitli mahallelerinde, içme suyu şebekesi ve branşman bağlantılarını yeniledi.

İZSU ekipleri Menderes’te 23 bin 500 metre ana boru imalatı yaptı. Çalışmalar kapsamında 2 bin 800 metre branşman bağlantısı ile 22 adet vana bağlantısı yapıldı ve 111 adet ana boru arızası giderildi.

Torbalı’daki çalışmalar kapsamında 214 şebeke arızasını gideren İZSU ekipleri, 37 bin metre ana boru imalatı tamamladı. Bin 500 metre branşman bağlantısı ile birlikte 2 bin 100 metre yeni su bağlantısı gerçekleştirildi. Selçuk’ta ise 5 bin metre branşman bağlantısının yanında 24 bin metre ana boru imalatı tamamlandı.

İZSU yetkilileri, Menderes Havzası’nda altyapı yatırımlarının devam edeceğini dile getirirken, havza genelinde içme suyu verimliliğini artırmayı ve arızaları asgari düzeye indirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.