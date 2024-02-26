Jacob Rothschild hayatını kaybetti

Rothschild ailesinin üyesi Jacob Rothschild, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Londra Şehri'nde kendi finans imparatorluğunu kurmak üzere aile bankasından ayrılan bankacı Jacob Rothschild hayatını kaybetti. 87 yaşında yaşama veda eden Rothscild'ın ailesi Press Association'a yaptığı açıklamada ölümü doğruladı fakat ölüm nedeniyle ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

Aile açıklamasında, "Babamız Jacob pek çok insanın hayatında önemli bir yere sahipti - üstün başarılı bir finansçı, sanat ve kültür şampiyonu, sadık bir kamu görevlisi, İsrail ve Yahudi kültüründeki hayır işlerinin tutkulu bir destekçisi, hevesli bir çevreci ve çok sevilen bir arkadaş, baba ve büyükbabaydı" denildi.

JACOB ROTHSCHİLD KİMDİR?

Rothschild, 1980 yılında N.M. Rothschild & Sons Ltd. şirketinden ayrılarak Rothschild Investment Trust'a odaklanmış ve aile şirketinin yönüyle ilgili bir anlaşmazlık nedeniyle istifa etmişti.

Şu anda RIT Capital Partners Plc olarak bilinen yan kuruluş, Kasım ayı sonunda 3,5 milyar £ (4,4 milyar $) net varlığa sahip İngiltere'nin en büyük yatırım ortaklıklarından biridir.

Birleşik Krallık'ın merhum Kraliçesi II. Elizabeth tarafından Lord unvanı verilen Rothschild İngiltere'nin önde gelen hayırseverlerinden biriydi. Ünlü bir sanat koleksiyoncusu olan Rothschild, Londra'daki Spencer House'u restore etmiş ve Buckinghamshire'da 19. yüzyılda zengin atalarından biri tarafından yaptırılan Waddesdon Manor'un 1990-1995 yılları arasında beş yıl süren restorasyonunu yönetmiştir.