Jamaika, Filistin'i devlet olarak tanıdı

amaika Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Kamina Johnson Smith, Filistin'i resmen devlet olarak tanıma kararı aldıklarını kaydetti. Smith, "iki devletli çözüm" vurgusu yaptı.

Dünya 24.04.2024 10:07 Giriş: 24.04.2024 10:07

Güncelleme: 24.04.2024 10:10 Kaynak: AA

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