James Hetfield, Lemmy Kilmister'ın küllerinden dövme yaptırdı

Metallica'nın solisti James Hetfield, Motörhead grubunun kurucusu ve 2015'te hayatını kaybeden Lemmy Kilmister'ın küllerini de içeren bir dövme yaptırdığını söyledi.

Kültür Sanat 20.04.2024 09:32 Giriş: 20.04.2024 09:32

Güncelleme: 20.04.2024 09:42 Kaynak: Haber Merkezi

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