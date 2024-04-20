James Hetfield, Lemmy Kilmister'ın küllerinden dövme yaptırdı
Metallica'nın solisti James Hetfield, Motörhead grubunun kurucusu ve 2015'te hayatını kaybeden Lemmy Kilmister'ın küllerini de içeren bir dövme yaptırdığını söyledi.
Dünyanın en ünlü metal grubu Metallica'nın solisti James Hetfield, yeni dövmesinin 2015 yılında hayatını kaybeden Motörhead grubunun kurucusu Lemmy Kilmister'ın küllerini içerdiğini açıkladı.
Dövmede kullanılan mürekkebin, Lemmy Kilmister’in 9 yıl önce kanserden hayatını kaybetmesinin ardından Hetfield'e verilen küllerin bir kısmıyla karıştırıldığı öğrenildi.
Hetfield, orta parmağında Motörhead'in 'Maça Ası' (Ace of Spades) logosunu taşıyan yeni dövmesini sosyal medyada paylaştı.
Hetfield paylaşımında, "Arkadaşım ve ilham kaynağım Lemmy Kilmister'a bir selam. O olmasaydı Metallica olmazdı. Siyah mürekkep, bana büyük bir nezaketle verilen ölü yakma külünün bir tutamıyla karıştırıldı" ifadelerini kullandı.