Jandarma Genel Komutanı 17 tweet’i erişime engelletti

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, suç örgütleriyle ilişkili isimlerle görüşmesi nedeniyle eleştirildiği 17 sosyal medya paylaşımını erişime engelletti. Çetin’in avukatının eski AKP İlçe Başkanı da olan Alaaddin Varol olduğu görüldü.

Güncel 16.10.2023 15:35 Giriş: 16.10.2023 15:35

Güncelleme: 16.10.2023 15:37 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ile avukatı Alaaddin Varol

HABER MERKEZİ Suç örgütleriyle ilişkili isimlerle görüşmesi nedeniyle sıkça eleştirilen Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, yine tartışma yaratacak bir adım attı. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Jandarma Genel Komutanı Çetin’in başvurusuyla 17 sosyal medya paylaşımını erişime engelledi. Mahkeme kararında, “Çetin’in adı kullanılarak itibarını zedeleyici nitelikte paylaşımlara yer verildiği ve kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle 17 içeriğin 5651 Sayılı Kanunun 9. Maddesi uyarınca erişime engellenmesine karar verildiği” ifade edildi. Kararda, sosyal medya paylaşımlarında Çetin’in adı geçtiği ifade edilse de birçok paylaşımda Çetin’in adı yer almıyor. Öte yandan mahkeme kararında Arif Çetin’in avukatının Alaaddin Varol olduğu belirtildi. Geçmişte AKP Çankaya İlçe Başkanlığı da yapan Varol, AKP’den milletvekili aday adayı da olmuştu.