Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’e ders gibi karar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’in suç duyurusunda bulunduğu BirGün Muhabiri İsmail Arı hakkındaki soruşturma dosyasını kapattı. Hakaret suçunun işlenmediğine vurgu yapan Savcılık, "Kovuşturmaya yer yoktur" kararı verdi.

HABER MERKEZİ

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’in şikâyetiyle hakkında soruşturma başlatılan BirGün Muhabiri İsmail Arı için "Kovuşturmaya yer yoktur" kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "ders niteliğindeki" kararla soruşturma dosyasını kapattı.

Orgeneral Arif Çetin, avukatı AKP’li Alaaddin Varol aracılığıyla, İsmail Arı’nın sosyal medya hesabından yaptığı iki paylaşım ile "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçunun işlendiğin iddia ederek suç duyurusunda bulunmuş, delil olarak ise Arı’nın şu iki paylaşımını göstermişti:

11 Eylül 2023: "Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ikinci Soylu'dur. Fotoğraf albümünden de anlaşılacağı üzere bir araya gelip poz vermediği çete ve mafya lideri sayısı oldukça az..."

25 Eylül 2023: "İzmir Adliyesi önündeki çatışmanın görüntüleri. Sokaklarımızı, mahallelerimizi çeteler tutmuş. İçişleri Bakanları, Jandarma Genel Komutanları mafyalar ile poz verirse sonucu da bu olur.."

Arı, ifadesinde, paylaşımlarının haber ve eleştiri niteliğinde olduğunu, amacının kamuoyunu bilgilendirmek olduğunu ve aydınlatmak olduğunu söyledi.

DOSYA KAPATILDI

Savcılık ise "Toplumda belirli sıfatı ve görevleri üstlenmiş, fikirleri takip edilen veya halka mal olmuş kişilerin tahammül eşiği daha ileri seviyede olup eleştiriler karşısında da daha esnek bir yaklaşım göstermeleri gerekmektedir" ifadeleriyle hakaret suçunun işlenmediğini vurguladı.

9 Şubat tarihinde "Kovuşturmaya yer yoktur kararı" verilerek soruşturma dosyası kapatıldı.

BirGün’ün avukatı Tolgay Güvercin karara dair "Halkın haber alma hakkı ve basının kamuoyu gözcülüğü görevi kapsamında yapılan haber bakımından ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran doğru bir karar" değerlendirmesini yaptı.