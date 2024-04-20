Japon donanmasına ait 2 helikopter Pasifik Okyanusu'na düştü
Japonya Donanmasına ait 8 personeli taşıyan 2 helikopter, gece eğitim uçuşu sırasında Pasifik Okyanusu'na düştü.
Kaynak: AA
Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, gece uçuş eğitimi sırasında Pasifik Okyanusu'na düşen 2 donanma helikopterine ilişkin basına açıklama yaptı.
Kihara, başkent Tokyo'nun güneyindeki Torishima Adası açıklarında her birinde 4'er personel bulunan SH-60K model helikopterlerle irtibatın kesildiğini kaydetti.
Bakan, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.