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Japon donanmasına ait 2 helikopter Pasifik Okyanusu'na düştü

Japonya Donanmasına ait 8 personeli taşıyan 2 helikopter, gece eğitim uçuşu sırasında Pasifik Okyanusu'na düştü.

Güncel
  • 20.04.2024 22:27
  • Giriş: 20.04.2024 22:27
  • Güncelleme: 20.04.2024 22:31
Kaynak: AA
Japon donanmasına ait 2 helikopter Pasifik Okyanusu'na düştü
AA

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, gece uçuş eğitimi sırasında Pasifik Okyanusu'na düşen 2 donanma helikopterine ilişkin basına açıklama yaptı.

Kihara, başkent Tokyo'nun güneyindeki Torishima Adası açıklarında her birinde 4'er personel bulunan SH-60K model helikopterlerle irtibatın kesildiğini kaydetti.

Bakan, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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