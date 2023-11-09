Japon otomobil üreticisi Mazda, Türkiye’deki satışlarını durdurdu

Japon otomobil üreticisi Mazda, Türkiye'de otomobil satışlarını belirsiz bir süreliğine durdurduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, hizmetler ve yedek parça tedarikinin ise devam edeceği belirtildi.

Japon otomotiv markası Mazda Türkiye’de otomobil satışlarını durdurduğunu açıkladı.

Mazda Türkiye’nin internet sitesinde Türkiye’deki otomobil satışlarının belirsiz bir süre durdurulduğu belirtildi. Sitede yer alan bilgiye göre, satış sonrası hizmetler ve yedek parça tedariki ise devam edecek.

Mazda Motor Türkiye’nin resmi internet sitesinde “Türkiye’de bir Mazda aracı satın alabilir miyim?” sorusuna verilen cevapta bütün modellerde satışların durdurulduğu belirtiliyor.

Mazda Türkiye’nin sitesinde paylaşılan bilgilerde şu ifadelere yer verildi:

“Mazda Motor Türkiye, Türkiye’deki Mazda satış ağını belirsiz bir süre durdurma kararı almıştır. Türkiye’deki mevcut Mazda müşterilerine hizmetin devamını sağlamak amacıyla satış sonrası hizmetlerine ve yedek parça tedarikine devam edecektir.”

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci X’ten (Twitter) yaptığı paylaşımda kararın sebebine ilişkin şunları kaydetti:

"Mazda satış olarak Türkiye'den çekilmiş. Şaşırdık mı, tabi ki hayır. Zaten uzun süredir Japonya'dan araç getiremiyorlardı. Düşünün geçen senen sadece 183, bu yıl 10 ayda 200 adet satmışlar.

Sebebi açık; Japonya merkezle bir türlü çözülemeyen e-Call sorunu, uygun motorların olmaması ve diğer iletişim konuları."