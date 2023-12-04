Japonya açıklarında düşen ABD uçağı: Enkaza ulaşıldı, 1 cansız beden çıkarıldı

Geçtiğimiz günlerde Japonya açıklarında düşen ABD askeri uçağının enkazına ulaşıldı. Enkazda kazada hayatını kaybeden bir askerin cansız bedenine ulaşılırken, 7 cansız bedeni arama çalışmaları ise sürüyor.

Japonya açıklarında düşen ABD askeri uçağının enkazına ulaşıldı.

Japonya açıklarında geçen hafta düşen ABD Hava Kuvvetlerine ait "Osprey" tipi askeri uçağın enkazına ulaşıldığı bildirildi.

ABD Hava Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, 29 Kasım'da düşen Osprey askeri uçağının enkazını bulmak için dalış yapan ABD'li ve Japon ekibin çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Dalgıçların, eğitim uçuşunda Yakuşima Adası yakınlarında düşen uçağın enkazına ulaştığı belirtilen açıklamada, kazada ölen bir askerin cansız bedeninin bulunduğu, kayıp 7 cansız beden için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun batısındaki Yokota Hava Üssü'nde görev yapan "Osprey" tipi nakliye uçağı, 29 Kasım'da yerel saatle 14.40'ta ülkenin güneyindeki Yakuşima Adası açıklarında radardan kaybolmuştu.

8 ASKERİN ÖLDÜĞÜ DUYURULMUŞTU

ABD Hava Kuvvetleri, rutin eğitim görevindeyken yaşanan kazanın nedeninin araştırıldığını açıklamıştı. Uçakta bulunan 8 ABD askerinin öldüğü duyurulmuş ancak cesetlerine ulaşılamamıştı.

Helikopter gibi iniş ve kalkış yapabilen, havada, uçak benzeri şekilde ilerleyebilen Osprey araçlarının, denizaşırı ve Japonya içinde kaza sicili bulunuyor.