Japonya açıklarında kimyasal madde taşıyan tanker alabora oldu: 5 kişi kayıp

Japonya açıklarında kimyasal madde taşıyan Güney Kore bandıralı tanker alabora oldu. Olay esnasında tankerde 8 Endonezyalı, 2 Güney Koreli ve 1 Çinli toplam 11 mürettebatın bulunduğu ve 6'sının kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı. 5 kişinin ise kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Dünya 20.03.2024 10:31 Giriş: 20.03.2024 10:31

Güncelleme: 20.03.2024 10:37 Kaynak: AA

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