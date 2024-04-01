Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Kuji kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı tespit edilmedi, tsunami uyarısı da yapılmadı.

Dünya 01.04.2024 23:35 Giriş: 01.04.2024 23:35

Güncelleme: 01.04.2024 23:36 Kaynak: AA

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