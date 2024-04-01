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Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Kuji kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı tespit edilmedi, tsunami uyarısı da yapılmadı.

Dünya
  • 01.04.2024 23:35
  • Giriş: 01.04.2024 23:35
  • Güncelleme: 01.04.2024 23:36
Kaynak: AA
Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Kuji kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Kuji'nin 7 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi.

Yerin 72,9 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı tespit edilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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