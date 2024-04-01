Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Kuji kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı tespit edilmedi, tsunami uyarısı da yapılmadı.
Kaynak: AA
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Kuji kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Kuji'nin 7 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi.
Yerin 72,9 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı tespit edilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.