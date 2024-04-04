Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem oldu.
Kaynak: AA
Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında meydana gelen depremin yerel saatle 12.16'da gerçekleştiği belirtildi.
Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) açıklamasına göre ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 40 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Sarsıntının Fukuşima geneli, Pasifik Okyanusu kıyısındaki İwate, Miyagi, İbaraki, Çiba eyaletleri ile başkent Tokyo'da hissedildiği bildirildi.