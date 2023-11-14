Japonya'da, bakan yardımcısı vergi itirafıyla görevinden istifa etti

Japonya Kıdemli Maliye Bakan Yardımcısı, firmasının vergi ödemediğini itirafıyla, görevinden istifa etti. Bakam yardımcısının istifasına ilişkin konuşan Japonya Başbakanı Kişida, "Görevlerimizi daha büyük bir ciddiyet duygusuyla yerine getirmeliyiz" dedi.

Japonya’da Kıdemli Maliye Bakan Yardımcısı Kanda Kenji, firmasının son 10 yıl içinde farklı dönemlerde emlak vergilerini ödemediğini itirafında bulunarak, görevinden istifa etti

Kıdemli Maliye Bakan Yardımcısı Kanda, açıklamasında, firmasına ait arazi ve mal varlıklarını kapsayan sabit emlak vergilerinin, 2013-2022'de 4 farklı vakada, ödenmediğini itiraf etti

Emlak vergilerinin ödenmemesi nedeniyle firmasına ait arazi ve mal varlıklarına el konulduğunu, bunun kamuoyuna yansıdığını belirten Kanda, Japon halkından özür diledi.

Kanda, Kıdemli Maliye Bakan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

BAŞBAKAN KİŞİDA: HALKIN GÜVENİ YENİDEN TESİS EDİLMELİ

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kanda'nın istifasını ciddiye aldıklarını belirterek, "Görevlerimizi daha büyük bir ciddiyet duygusuyla yerine getirmeliyiz. Halkın güvenini yeniden tesis için yapmamız gereken bu" dedi

Japonya'da haftalık yayımlanan bir aktüel derginin bu ay başındaki sayısında çıkan bir haberde, Kanda Kenji'ye ait firmanın, çeşitli dönemlerde vergi kaçakçılığı yaptığı iddiaları kayda geçmişti.

Kanda, geçen hafta, iddialara cevap vermeyip, siyasi mesaisi nedeniyle vergi muhasebeciliği işlerinin azaldığını belirterek, "Diğer konular ofis personeline bırakıldı. Bu işlere karışamayacak kadar meşguldüm" ifadesini kullanmıştı.