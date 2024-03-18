Japonya'da bakteriyel enfeksiyon alarmı: Vaka sayısı 2023'ü geride bıraktı

Japonya'da 2023 yılından itibaren görülmeye başlanan STSS isimli bakteriyel bir enfeksiyon vakalarında 2024 yılının ilk iki ayında 378 vaka kaydedildi. Ülkede 2023 yılında 941 vaka rapor edilmişti.

Japonya'da yüzde 30 ölüm oranına sahip Streptokokal Toksik Şok Sendromu (STSS) vakalarında artış yaşanıyor.

Uzmanlar, nadir görülen ancak tehlikeli bir bakteriyel enfeksiyonun Japonya'da rekor bir hızla yayıldığını açıkladı.

Yetkililer ise enfeksiyonun nedenini belirlemekte konusunda zorlanıyor.

The Guardian’ın haberine göre enfeksiyon vakalarında 2024 yılının ilk iki ayında 378 vaka görüldü.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nden (NIID tarafından açıklanan geçici rakamlara göre geçen yıl 941 STSS vakası rapor edildi. Japonya'nın 47 vilayetinden 45’inde görülen enfeksiyondan 2024 yılının ilk iki ayında 378 vaka kaydedildi.

NIID tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Streptokokun fulminan (şiddetli ve ani) formlarının arkasındaki mekanizmalarla ilgili hala bilinmeyen birçok faktör var ve bunları açıklayabilecek aşamada değiliz."

YAŞLILAR RİSK ALTINDA

NIID'e göre, yaşlı insanlar daha büyük risk altında kabul edilirken, A grubu suş 50 yaşın altındaki hastalar arasında daha fazla ölüme yol açıyor.

Ülkede yayın yapan Asahi Shimbun gazetesinin haberine göre, 2023 yılının Temmuz ve Aralık ayları arasında STSS teşhisi konulan 50 yaşın altındaki 65 kişiden yaklaşık üçte biri, yani 21'i hayatını kaybetti.

STSS vakalarının çoğuna streptococcus pyogenes adı verilen bir bakteri neden oluyor. Virüs özellikle çocuklarda boğaz ağrısına neden olması ile biliniyor.

Ancak enfeksiyona neden olan oldukça bulaşıcı bakteriler, bazı durumlarda, özellikle 30 yaşın üzerindeki yetişkinlerde ciddi hastalıklara, sağlık komplikasyonlarına ve ölüme neden olabiliyor.

STSS vakalarının yaklaşık %30'unun ölümcül olabildiğine dikkat çekiliyor.

Yaşlılarda ise boğaz, bademcik iltihabı, zatürre ve menenjite giden rahatsızlıklar da baş gösterebiliyor.

En ciddi vakalarda ise organ yetmezliği ve nekroza yol açıyor.

KISITLAMALARIN KALDIRILMASI İLE BAĞLANTILI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Bazı uzmanlar, geçen yıl vakalardaki hızlı artışın, koronavirüs pandemisi sırasında uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla bağlantılı olduğuna düşünüyor.

Tokyo Tıp Üniversitesi'nde enfeksiyon hastalıkları profesörü olan Ken Kikuchi ise bu yıl şiddetli STSS geçiren hasta sayısındaki dramatik artıştan "çok endişeli" olduğunu söylüyor.

Covid-19'un yeniden sınıflandırılmasının streptococcus pyogenes enfeksiyonlarındaki artışın arkasındaki en önemli faktör olduğuna inanıyor. Bu durumun, daha fazla insanın düzenli el dezenfeksiyonu gibi enfeksiyonları önlemeye yönelik temel tedbirleri terk etmesine yol açtığını da sözlerine ekledi.

Kikuchi, "Bana göre Japonların %50'sinden fazlası Sars-CoV-2 ile enfekte olmuş durumda. İnsanların Covid-19'dan kurtulduktan sonraki immünolojik durumları bazı mikroorganizmalara karşı duyarlılıklarını değiştirebilir. Şiddetli invaziv streptokokal pyogenes hastalıklarının enfeksiyon döngüsünü netleştirmemiz ve derhal kontrol altına almamız gerekiyor" dedi.

Japonya Sağlık Bakanlığı ise insanların STSS'ye karşı coronavirüs pandemisi sırasında günlük yaşamın bir parçası haline gelen temel hijyen önlemlerini almalarını tavsiye ediyor.

Japan Times'ın haberine göre ise Sağlık Bakanı Keizo Takemi bu yılın başlarında gazetecilere verdiği demeçte, "İnsanların parmaklarını ve ellerini temiz tutmak ve öksürük adabına uymak gibi önleyici adımlar atmasını istiyoruz" dedi.