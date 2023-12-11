Japonya'da eski Başbakan Abe grubuna mensup bakanlar görevden alınacak

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, iktidardaki LDP içinde, eski Başbakan Abe Şinzo grubuna mensup bakanları görevden alacağı bildirildi.

2022 yılının Temmuz ayında vurularak öldürülen Japonya'nın en uzun süre görev alan başbakanı Abe Şinzo'nun grubuna mensup bakanların görevden alınması gündemde.

Liberal Demokrat Parti (LDP) Abe grubu olarak bilinen "Seiwa" fraksiyonuna mensup milletvekili gruplarının, parti bağış etkinliklerindeki gelirleri eksik beyan ettiği iddiaları Japonya'da gündemde yer alıyor.

Kyodo ajansının haberine göre, Başbakan Kişida, "Seiwa" grubuna mensup olup, mevcut kabinede görevli tüm bakan ve kıdemli bakan yardımcılarının görevine son verecek.

"Hükümet Sözcüsü" olarak görev yapan Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu'nun da bağış etkinliklerindeki "yüksek düzeyli geliri bildirmediği" iddiasıyla görevden alınacağı ifade ediliyor.

LDP içinde en büyük fraksiyon olarak tanınan Abe grubu "Seiwa"ya mensup 4 bakan, 5 kıdemli bakan yardımcısı ve 6 parlamenter bakan yardımcısı bulunuyor.

Görevden almaların, bu hafta içi sona erecek meclis olağanüstü oturumu sonrası gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.